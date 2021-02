Covid: 11 morti e 136 nuovi casi, ospedalizzati stabili

Ancora 11 morti per covid in Liguria che porta il numero totale dei decessi a 3584. Gli ospedalizzati sono stabili: 571, di cui 56 in terapia intensiva.

Complessivamente i ricoverati sono uno più di ieri. I nuovi casi sono 136 a fronte di 3438 tamponi (2014 molecolari e 1424 antigenici rapidi). Il rapporto tra tamponi e positivi è del 3,95%, mentre a livello nazionale è a 5,6%. I vaccini consegnati sono 147950, quelli somministrati 104015, il 70%. Hanno completato il ciclo vaccinale in 40605. Sono i dati che indicano l’ennesima giornata di ‘lotta’ al virus in Liguria.

I nuovi positivi sono stati accertati 7 nell’Imperiese, l’area dove per giorni l’incidenza è stata la più alta in regione, 45 nel Savonese, 7 nello Spezzino, 31 nel Tigullio e 45 nella Asl3 di Genova. I positivi complessivamente sono 5759, 33 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. I guariti sono 158.

In isolamento domiciliare ci sono 4427 persone, 107 più di ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 6717, 737 in più rispetto al giorno precedente.