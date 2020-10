Covid: 107 nuovi casi, aumentano gli ospedalizzati

Sono 107 i nuovi positivi al covid in Liguria a fronte di un numero inferiore di tamponi, 1594, rispetto al giorno precedente quando i test erano stati 2385 con 121 casi. I nuovi positivi sono soprattutto nel territorio della Asl3 di Genova, 74; e in quello della Spezia, 21.

Complessivamente le persone positive in Liguria sono 3474, 39 più di ieri: oltre 2600 sono concentrate tra La Spezia e Genova.

Aumentano anche gli ospedalizzati: sono 204, 14 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Sono 24 ( uno in più di ieri) i malati in terapia intensiva. Otto i positivi ricoverati all’ospedale pediatrico Gaslini, 4 sono bambini. Negli ospedali genovesi ci sono complessivamente 120 persone (14 in terapia intensiva), mentre all’ospedale si Sarzana ce ne sono 52 (9 in intensiva) Non ci sono stati decessi: il numero è fermo a 1610 da inizio pandemia.

In isolamento domiciliare ci sono 1703 persone, 16 in più di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 2661, erano 2494.

“I dati confermano il prosciugamento del cluster alla Spezia, i ricoveri nell’Asl 5 calano di uno attestandosi a 52, e l’aumento della pressione su Genova dove registriamo 14 ospedalizzati in più”. Lo ha detto il governatore Toti.

Giovedì a Savona aprirà un nuovo centro a bassa intensità di cura covid da cento posti letto che secondo le previsioni del presidente permetterà “di dimettere dagli ospedali un 20-30% degli attuali pazienti”.