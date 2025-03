Cosa fare questa domanica a Firenze

Ecco gli appuntamenti da non perdere in città e provincia.

Di seguito gli appuntamenti da non perdere nel weekend del 7-8 e 9 marzo 2025 a Firenze e provincia.

Visarno Market: Handmade, vintage e sostenibilità tornano a Firenze per la 18a edizione di Visarno Market. Sabato 8 e domenica 9 marzo 2025 immergiti in un’esperienza unica tra passato e presente dove oggetti, abiti e accessori prendono nuova vita con creatività e artigianalità. Valorizza la ricerca e il lavoro di tanti espositori e scopri pezzi incredibili e rari tra i loro stand, all’insegna della sostenibilità e dell’acquisto consapevole. Clicca qui per maggiori info.

Creative Factory in Piazza Ciompi: L’8 e il 9 marzo 2025 torna Creative Factory in Piazza Ciompi. Un evento consolidato che ha trasformato Piazza Ciompi in una delle piazze più amate dagli artigiani della città e una delle più gettonate da chi cerca una creazione artigianale che racconti una storia, una vera e propria vetrina di creatività. Clicca qui per maggiori info.

Mercato Regionale Francese: Il mercato regionale francese, con i suoi profumi, sapori e colori d’oltralpe, torna a Scandicci, in Piazza Matteotti, dal 7 al 9 marzo. Tante le prelibatezze gastronomiche, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Oltre ottanta tipologie di formaggi, che possono essere abbinati a un’ampia gamma di vini provenienti dalle più importanti regioni vitivinicole di Francia. Clicca qui per maggiori info.

Fierucolina del Carmine: Domenica 9 marzo 2025, torna nell’omonima piazza la Fierucolina del Carmine. La Fierucolina è un mercato di prodotti agricoli biologici e naturali su piccola scala, artigianato manuale e vita vernacolare. Clicca qui per maggiori info.

Bed and Breakfast Day: l’8 marzo 2025 sarà un’occasione speciale per celebrare l’ospitalità italiana con il ritorno del B&B Day, la giornata nazionale del bed and breakfast, ideata e promossa da Bed-and-Breakfast.it, riconosciuto come il principale operatore italiano nel settore delle piattaforme di viaggio. Un evento imperdibile per scoprire l’eccellenza dell’ospitalità familiare e usufruire di un soggiorno gratuito in migliaia di strutture in tutta Italia. Il successo del B&B Day: accoglienza autentica e calore umano. Clicca qui per maggiori info.

Good is a DJ al Mercato Centrale Firenze: Pronti a iniziare marzo nel modo più frizzante possibile? I DJ Francesco Farfa, DNArt e STRESSED.LO vi aspettano nel cuore della città per un’indimenticabile serata di musica. Scoprite uno speciale DJ set tra i negozi del primo piano del Mercato Centrale Firenze il 7 marzo 2025. 180 GR è un progetto musicale che si propone di mettere in risalto la cultura del vinile e della musica mixata, con diverse contaminazioni musicali che si riflettono anche nei luoghi in cui viene suonata. Clicca qui per maggiori info.

The Space Cinema: Biglietti scontati per i lettori di Firenzetoday: Un film al cinema è sempre una buona idea quando arriva il weekend. Per i lettori di Firenzetoday, una promozione speciale consente di avere biglietti a prezzi scontati. Clicca qui per maggiori info.

“Divento Vino” a Vinci: L’evento per degustare il vino dalla botte e dalla bottiglia. Divento Vino torna e sarà a disposizione degli amanti del buon vino sabato 8 e domenica 9 marzo nei locali dell’Irsoo, l’Istituto di Ricerche e Studi in Ottica e Optometria, che quest’anno ospita l’evento organizzato per il terzo anno dalla Pro Loco di Vinci. L’elenco completo dei produttori è disponibile sul sito della Pro Loco di Vinci, nella sezione dedicata all’evento. Clicca qui per maggiori info.

“Antiquari in centro” a Empoli: Ogni secondo sabato del mese, mostra e vendita di pezzi d’antiquariato. Mostra e vendita di ‘pezzi’ d’antiquariato, mobili antichi, libri, dischi e arte da collezione, trenta stand espositivi in ​​continua crescita, ogni secondo sabato del mese, una piazza di avvolgente bellezza. Si tratta di un evento che prevede la presenza di espositori esperti, già attivi sul mercato regionale e nazionale, desiderosi di far conoscere prodotti di qualità. Per questo motivo, “Antiquari in centro” si rivolge ad appassionati di antiquariato e collezionismo, ma anche a semplici curiosi e amanti del bello e della ricerca. Clicca qui per maggiori info.

Serata turca con cucina tradizionale al Circolo Manetti: Siete pronti per un viaggio culinario in Turchia? Al Circolo Manetti sarà possibile vivere la serata turca del 7 marzo 2025, che promette di farvi scoprire i sapori unici della Turchia con un delizioso menù di piatti tipici e dolci. Un’occasione imperdibile per scoprire la ricca cultura gastronomica turca e trascorrere una serata indimenticabile con amici e familiari. Clicca qui per maggiori info.

Eventi per la festa della donna

Festa internazionale della donna: Musei civici fiorentini e Palazzo Medici Riccardi gratuiti per il pubblico femminile: la festa della donna si trascorre al museo: sabato 8 marzo il Musei civici fiorentini e Palazzo Medici Riccardi