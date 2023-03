Internet offre un numero enorme di possibilità, per comunicare, informarsi e divertirsi. La Digital Consumer Trends Survey 2022 elaborata dall’azienda di consulenza Deloitte ha cercato di svelare le attività alle quali gli italiani si dedicano di più quando sono online. A questo scopo, sono state intervistate 2.000 persone fra i 18 e i 75 anni.

1 su 2 gioca online, quasi 8 su 10 guardano video: tutti i dati della ricerca

Il 73% dei soggetti del campione utilizza servizi di messaggistica istantanea o i social, mentre sono ben il 79% gli utenti che guardano regolarmente contenuti video di qualunque tipo. Ultimamente, è aumentato in maniera rilevante anche il gradimento per i contenuti audio, che comprendono la musica, ma anche programmi radio, audiolibri e podcast. Molto seguite sono le news in formato digitale, e importante è anche la fruizione di videogiochi, l’utilizzo del navigatore satellitare e di servizi streaming a pagamento.

Circa la metà dei soggetti adulti gioca online su smartphone, mentre un terzo usa anche PC e console. Il grande successo di questo comparto non è un caso: grazie alle nuove tecnologie, infatti, i giochi online si sono evoluti notevolmente nell’ultimo periodo. Si pensi per esempio alla realtà virtuale, al social gaming e agli incentivi di gioco come i bonus per le slot machine, proposti e aggiornati costantemente: si tratta di innovazioni che rendono gli intrattenimenti molto più coinvolgenti e attirano sempre più giocatori e giocatrici.

Un altro dato rilevante emerso da questa ricerca è che una persona su due ha dichiarato di usare il proprio smartphone già da appena sveglio, mentre il 41%, infine, ha affermato di rimanere sveglio più a lungo proprio a causa dei device.

Quanto tempo trascorriamo online?

Grazie a un’indagine effettuata da NordVPN in 20 Paesi, è stato possibile calcolare il tempo medio trascorso online dagli utenti. Dalla ricerca, pubblicata anche dal Corriere della Sera, è emerso che in Italia il tempo impiegato sul web settimanalmente è di ben 61 ore. Rapportando questo dato con la durata della vita media, che in Italia è di 82 anni, una persona trascorre in rete quasi 30 anni e mezzo durante la propria esistenza. Un dato che sconvolge, ma che è destinato a crescere sempre più data la digitalizzazione diffusa in tutti i settori.

Naturalmente le attività svolte su Internet sono di diverso tipo, con una media di 21 ore settimanali dedicate al lavoro. Il tempo rimanente è impiegato in attività di intrattenimento e sui social network. In rete si cercano informazioni sui motori di ricerca e si fa shopping, ma ci si dedica anche al gioco per oltre due ore settimanali.