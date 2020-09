Corteo scolastico in strada a Torino

Tante le bandiere no Tav, alla prima manifestazione,dopo la riapertura delle scuole, degli studenti medi insieme ai docenti. Circa duecento persone si sono date appuntamento sotto gli uffici del Miur di corso Vittorio Emanuele.

‘Questa non è scuola. Riapertura insicura è colpa del governo’, è lo striscione che ha aperto il corteo che si snoda sul corso e che farà parte di un anno di mobilitazioni continue “questa scuola non ci piace e la ribalteremo“, commenta Stefano Capello dei Cub.

“Tutti i giorni abbiamo sotto gli occhi il disinvestimento sulla scuola – aggiungono i sindacati di base – è tutta colpa di questo governo che sta creando nuovi precari e gli studenti sono abbandonati in aule fatiscenti, mentre l’emergenza Covid diventa alibi”