Corteo e manifestazione studenti in centro

Corteo degli studenti questa mattina a Genova nell’ambito della manifestazione nazionale, promossa da Unione Degli Studenti, Link – Coordinamento Universitario

Caricamento, Gramsci, via delle Fontane, Nunziata, Zecca, Galleria Garibaldi, Portello, via Interiano, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e De Ferrari.

Gli studenti contestano le scelte fatte dal mondo politico per quanto riguarda la scuola, e non solo. I punti salienti sono i finanziamenti insufficienti per il mondo della scuola, la riforma dell’alternanza scuola lavoro, la mancanza di fondi per il diritto allo studio, la guerra in Siria e le problematiche ambientali.