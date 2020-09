La giustizia americana sospende lo stop di WeChat deciso da Donald Trump. Il giudice Laurel Beeler ha infatti emesso un’ingiunzione preliminare per bloccare lo stop che dovrebbe scattare nelle prossime ore. Lo riporta l’agenzia Bloomberg. Il divieto per TikTok è stato rinviato al 27 settembre alla luce delle trattative in corso con Oracle e Walmart.