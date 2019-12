Corruzione a Napoli, indagato un magistrato

La Procura della Repubblica di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati l’ex capo dell’ufficio ispettorato del ministero della Giustizia, con l’accusa di concorso in corruzione con un ex senatore di Forza Italia Salvatore Lauro e un armatore Salvatore Di Leva. Lo riportano organi di stampa.

L’uomo si sarebbe reso disponibile a dare informazioni segrete riguardo un’inchiesta sull’ex senatore di Forza Italia, in cambio di biglietti di viaggio e del rimessaggio gratis di un gommone. La vicenda sarebbe emersa da una conversazione captata dal telefono cellulare dell’armatore (socio dell’ex F.I., in quanto amministratore della società dell’armatore) sul quale è stato inoculato dagli investigatori un virus captatore. Una conversazione risalente allo scorso aprile nel cantiere navale dell’armatore, a cui avrebbero partecipato l’ex capo dell’ufficio ispettorato del ministero della Giustizia, l’ex senatore di Forza Italia e il commercialista del gruppo, quest’ultimo già in carcere nell’ambito di un altro procedimento giudiziario.