Corri Trieste e la Corsa dei Castelli, domenica 27 ottobre

Due iniziative competitive e non che invitano i cittadini di Trieste a mettersi in gioco. Domenica 27 ottobre ci sarà l’imbarazzo della scelta: ecco tutte le info.

Trieste si rimette in movimento, domenica 27 ottobre, grazie a Corri Trieste e alla Corsa dei Castelli. La prima è una storica corsa podistica competitiva di 10 km, che l’associazione Promorun organizza ormai da 16 anni. Ad essa si affianca la Run family, una versione della corsa più corta (5km), non competitiva e adatta a tutti. La Corsa dei Castelli invece è una corsa podistica internazionale organizzata in collaborazione con il Comune di Trieste, l’Assessorato allo Sport e la Regione, Assessorato al Turismo. Punto di forza della manifestazione è la scelta del percorso, che unisce due tra le principali attrattive storico-artistiche e paesaggistiche della città di Trieste: il Castello di Miramare e Il Castello di San Giusto, rispettivamente punto di partenza e d’arrivo.

Correre è anche solidarietà: dal 2018 si può partecipare anche alla BNL Telethon Run Family, corsa non competitiva, il cui scopo è portare gli appassionati, i praticanti e le famiglie ad un evento sportivo, ma con la possibilità di donare parte dell’iscrizione alla raccolta fondi per la ricerca. Partecipando alla Corsa dei Castelli e alla Run Family è possibile supportare anche l’iniziativa “La prevenzione cardiovascolare sCorre”, che promuove la cultura della prevenzione cardiovascolare attraverso il movimento. Il progetto di ASUITs propone di creare dei percorsi ginnici nel giardino dell’Ospedale Maggiore; i progetti più votati riceveranno un contributo economico per la loro realizzazione.

Partecipare al progetto è semplicissimo. Terminata la corsa del 27 ottobre basta condividere una foto (screenshot) dei km percorsi sul proprio profilo pubblico Facebook, con l’aggiunta della mention @la prevenzione scorre (identificativo dell’iniziativa), dell’hashtag #scorre05 (nome del progetto ASUITs) e dell’hashtag #bici o #piedi(separati da uno spazio). Regolamento e ulteriori informazioni su www.laprevenzionescorre.it e su www.promorun.it .