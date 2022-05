I due anni di pandemia hanno ‘tagliato le gambe’ al settore. Fiere e mercati sono stati praticamente ‘aboliti’ dunque la festa del Corpus Domini, al di là del valore affettivo e simbolico, rappresenta certamente un’occasione di rilancio imperdibile per il commercio ambulante. La scorsa settimana è scaduto l’avviso del Comune per l’assegnazione degli stalli, l’ufficio sta ancora terminando le ultime verifiche sulla documentazione presentata, ma da Palazzo San Giorgio fanno sapere che il numero delle adesioni è stato importante. Dunque aspettiamoci una fiera ‘in grande stile’, quasi ai livelli pre pandemici. Da giovedì a domenica le bancarelle faranno capolino tra le vie del centro e nell’area dell’ex Romagnoli, rispettando sempre le misure anti Covid. Per altro il numero dei posteggi concessi agli ambulanti è strettamente legato all’organizzazione dell’intera manifestazione, un elemento fondamentale per le casse comunali: più bancarelle ci sono, maggiori sono le risorse a disposizione del Comune da dirottare, ad esempio, sul cachet degli artisti che sabato e domenica calcheranno il palco di Selvapiana.

Insomma, sull’evento dell’anno l’amministrazione Gravina sta per chiudere il cerchio e nei prossimi giorni sarà svelato il programma completo. Intanto un altro tassello è stato aggiunto: l’assessorato alle Attività Economiche e Produttive, intende infatti organizzare, a Campobasso, nell’ambito della manifestazione “La città dei Misteri: tra borghi e tradizioni” una mostra mercato dei prodotti tipici molisani, finalizzata alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni e dell’artigianato artistico locale.

Al fine di verificare la fattibilità dell’iniziativa, l’Amministrazione ha reso pubblico un avviso attraverso il quale intende acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori intenzionati a partecipare all’iniziativa che sarà denominata “La città dei Misteri: mostra mercato di prodotti tipici molisani” e che si terrà a Campobasso dal 16 al 19 Giugno 2022 lungo Corso V. Emanuele II.

Sono ammessi a partecipare all’iniziativa le aziende, i coltivatori diretti, i produttori e gli artigiani molisani che intendano promuovere i prodotti enogastronomici e manufatti dell’artigianato tipico della nostra regione.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di adesione al Comune di Campobasso, Settore Attività Economiche e Produttive, entro e non oltre il giorno 3 Giugno 2022 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo comune.campobasso.protocollo@pec.it indicando nell’oggetto: Adesione all’iniziativa “La città dei Misteri: mostra mercato di prodotti tipici molisani”.

Informazioni sull’iniziativa potranno essere richieste all’Ufficio Attività Economiche e Produttive del Comune di Campobasso: Tel.0874/405529 – 0874/405533.

Per questa quinta edizione, come annunciato qualche settimana fa a Primo Piano Molise dall’assessore Felice, potranno partecipare alla rassegna gli artigiani e i comuni di tutta la regione e non solo della provincia di Campobasso come avvenuto fino al 2019.