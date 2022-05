Cagliari, 6 maggio 2022 – “Salutando il nuovo Comandante, voglio esprimere, a nome dell’intera Giunta regionale, un ringraziamento nei confronti degli appartenenti al Corpo forestale regionale che quotidianamente svolgono un ruolo decisivo in svariati campi di azione strategici al servizio della Sardegna e dei sardi. Un doveroso riconoscimento al valore e all’importanza di questa struttura, che, tra i tanti compiti, si distingue in particolare come componente fondamentale del sistema regionale antincendio, esercitando a livello regionale il ruolo di coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali e la funzione di direzione delle operazioni di spegnimento”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas, intervenendo, ieri, nei locali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dove si è tenuta la riunione di presentazione del nuovo comandante, il generale di brigata Fabio Migliorati, che ha incontrato i rappresentanti delle componenti della struttura regionale antincendio: Antonio Pasquale Belloi, dg della Protezione civile, Maurizio Mallocci, dg dell’agenzia Forestas, e Marco Frezza, dg dei Vigili del fuoco.



“Donne e uomini che nello svolgimento della loro attività professionale in difesa del territorio e dei cittadini dimostrano come valore e competenza siano fattori indispensabili per la nostra Isola – ha aggiunto il presidente Solinas – La Regione intende valorizzare queste risorse regionali, in particolare con un progetto di rilancio e di riforma del Corpo forestale”.



Il Presidente ha ringraziato anche tutto il personale delle diverse componenti della macchina regionale antincendio, in particolare per il proficuo contributo nella pianificazione della Campagna antincendi 2022. La riunione è proseguita sul tema del coordinamento e delle attività preparatorie della Campagna.