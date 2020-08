“Sono 16 i nuovi casi positivi di coronavirus registrati in Liguria nell’ultima giornata, la maggior parte nell’Asl 2 savonese collegati al cluster della grigliata di cui abbiamo parlato più volte”. Lo spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio a Genova. “Si tratta tutti di contatti di casi già confermati – aggiunge -. Gli ospedalizzati oggi in Liguria sono tre in più di ieri, ma c’è un paziente in meno in terapia intensiva”.(