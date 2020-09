Coronavirus, situazione preoccupante

Il Lazio da alcuni giorni sta facendo segnare il record di casi positivi al Covid-19

Una situazione che “mi preoccupa ma non mi sorprende”, ha detto all’agenzia Dire il presidente dell’ordine dei Medici di Roma e provincia, Antonio Magi. “Per tutta l’estate non abbiamo fatto altro che dire ai giovani di stare attenti sugli assembramenti, di proteggersi nelle discoteche proprio per evitare di trovarci nella situazione attuale – ha spiegato -. I giovani a casa hanno i genitori e i nonni e in questo momento c’è un trasferimento dalla parte giovanile a quella più soggetta al Covid, per questo i contagi aumentano. Anche le scuole saranno un altro veicolo di contagio ma non possiamo chiuderle“

Alessio D’Amato, assessore alla Sanità, potrebbe proporre l’obbligatorietà dell’uso della mascherina all’aperto: “Il fatto di stare anche all’esterno con le mascherine è un aiuto ed evita il diffondersi del droplet, inoltre è fondamentale mantenere il distanziamento e lavarsi le mani molto spesso”