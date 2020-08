Coronavirus- scoppiano i contagi tra ragazzi Romani dopo una festa a Porto Rotondo

Quindi la polemica: “È ingiusto e mortificante indicare me o il nostro staff come portatori del virus in altre zone in quanto l’epidemia e i focolai sono dilaganti in tutta italia (basterà attendere qualche giorno). Se noi del team, amici o conoscenti vari in ritorno dalla sardegna, per primi siamo risultati positivi o negativi, è per il semplice fatto che di nostra spontanea volontà abbiamo effettuato il test, pur essendo asintomatici, per tutelare i nostri cari. Come tanti altri ero in vacanza per vivere un momento di serenità insieme ai miei amici e sono stato colpito da un virus che non seleziona le proprie vititme e non esclude nessuno”.