Coronavirus: Sanificati siti e uffici comunali

Dalla scorsa settimana, il personale della Reset ha provveduto a sanificare i siti comunali e gli uffici del Comune e di competenza del Comune e sta continuando l’azione in base alle richieste che pervengono e in base all’apertura o meno al pubblico e alla presenza di personale.



I lavori di sanificazione vengono eseguiti facendo ricorso a specifico prodotto a base di cloro e alcol e con macchine generatrici di vapore appositamente acquistate dall’azienda comunale.Ogni operatore della Reset per lo svolgimento di questa attività ha indossato appositi dispositivi di protezione individuali forniti dall’azienda.



“Grazie alla RESET, – ha detto il sindaco Leoluca Orlando – già da una settimana è in corso la sanificazione degli uffici e degli spazi aperti al pubblico del Comune. Un impegno straordinario per garantire sicurezza ai lavoratori che non possono svolgere la propria attività da casa e per tutelare i cittadini che devono comunque frequentare gli uffici. L’invito che rivolgo ancora una volta a tutti è quello di non uscire di casa se non strettamente necessario ed utilizzare al massimo i servizi online offerti dal sito internet del Comune”.