Coronavirus: Salvini contro Rossi

Il leader della Lega Matteo Salvini ha iniziato la sua personale crociata contro Enrico Rossi, il presidente della Regione Toscana, per la gestione del Coronavirus.

Oggi il leader della Lega Matteo Salvini ha pubblicato un post su Facebook in cui accusa il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

🔴BASTA! Anche dopo le numerose segnalazioni ricevute da voi, abbiamo deciso di denunciare il presidente della Toscana… Gepostet von Matteo Salvini am Freitag, 21. Februar 2020

“Presentiamo un esposto denuncia contro il presidente Rossi, che non facendo tutti i controlli necessari su chi rientra dalla Cina, mette a rischio la salute dei cittadini toscani e accusa chi lo critica, scienziati e medici compresi, di essere un ‘fascioleghista’” dice Salvini.

Adesso la Lega valuta se fare un esposto nei confronti di Rossi e dell’assessora regionale alla sanità Stefania Saccardi.

Il leader della Lega continua: “Mentre nostri connazionali sono stati sottoposti ad una giusta quarantena presso il Centro sportivo militare della Cecchignola, in Toscana, alcune migliaia di cinesi di ritorno dal loro Capodanno sono solo invitati e non obbligati a presentarsi presso un ambulatorio ubicato nella zona industriale di Firenze, messo in piedi in fretta e furia, tra il giusto sconcerto di chi lavora nei paraggi”.