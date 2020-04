Coronavirus: S.Martino Genova,tampone positivo 73 sanitari

All’ospedale Policlinico San Martino di Genova ad oggi sono risultati positivi ad analisi, e di conseguenza fermati, 73 professionisti della struttura su 553 sottoposti a tampone, ovvero operatori sanitari a contatto con casi Covid che hanno sviluppato sintomatologia e operatori sanitari che sono risultati positivi al test sierologico IgM. Lo comunica la direzione sanitaria in base ai dati ricevuti da Medicina del lavoro. Prendendo solo in considerazione le persone esaminate si tratta di una percentuale del 13,2%, ma tra tutti i 4.866 dipendenti dell’ospedale si trattta dell’1,5%.

Rispetto al Covid-19 ad ora sono 39 i ricoverati in Malattie Infettive, 40 nelle 3 rianimazioni del Policlinico più 6 pazienti in sub intensiva, 27 al Padiglione 10, 77 al Padiglione 12, 33 al 5° piano della palazzina laboratori, 40 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 47 al Maragliano.