Coronavirus, nove regioni al tavolo con il governo

Foto Fabrizio Corradetti/LaPresse

Il presidente del Fvg Fedriga chiede chiarimenti sulla mobilità dei lavoratori tra regioni confinanti.

“Attivare subito, con assoluta urgenza, un tavolo di confronto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome”. Lo chiede il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con i presidenti di Lombardia, Veneto, Liguria, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Piemonte e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Insieme, infatti, hanno sottoscritto una richiesta di confronto immediato, in videoconferenza, con il premier Conte relativamente alle disposizioni dell’ultimo decreto sull’emergenza coronavirus.

In particolare, Fedriga, collegato da Trieste con il tavolo nazionale per l’emergenza coronavirus, alla presenza dei ministri alla Salute e agli Affari Regionali e dei rappresentanti delle altre Regioni e Province Autonome, ha chiesto chiarimenti soprattutto sulla mobilità tra lavoratori di regioni confinanti sottolineando l’importanza di non limitare la movimentazione delle merci e di mantenere nei limiti della massima sicurezza della salute pubblica, la produttività del Paese.