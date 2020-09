Coronavirus: Marche, 32 positivi su 829 nuove diagnosi

Sono stati 32 i casi di contagio al coronavirus rilevati nelle Marche nell’ultima giornata nel percorso nuove diagnosi: 12 in provincia di Pesaro Urbino, 12 in provincia di Ascoli Piceno, tre in provincia di Ancona, due in provincia di Macerata, uno in provincia di Fermo e due fuori regione. In tutto, fa sapere il Gores, sono stati testati 1.497 tamponi: 829 nel percorso nuove diagnosi e 668 nel percorso guariti.

I nuovi contagi riguardano tre persone rientrate dall’estero (Macedonia, Romania, Afghanistan), 11 per contatti in ambito domestico, quattro soggetti sintomatici, sei contatti stretti di casi positivi, tre casi riscontrati dallo screening nel percorso sanitario, uno rilevato dallo screening in ambiente lavorativo, uno in contesto assistenziale, un altro da fuori regione; altri due casi sono in fase di verifica.