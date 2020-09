Coronavirus, mai cosi tanti positivi in Liguria

La regione era scesa sotto questa soglia il 31 maggio scorso.

I nuovi casi di positività sono 102, 68 in più di ieri quando le positività erano state 108 a fronte di 3766 tamponi, mentre ieri i test sono stati 2991. Il totale dei positivi è 3014

Due i decessi: due uomini di 81 e 87 anni morti all’ospedale di Sarzana: erano entrambi residenti alla Spezia. Il numero complessivo delle morti covid è 1596.

In aumento anche gli ospedalizzati: sono 171, 4 in più rispetto a ieri. Tra i ricoverati ci sono 18 malati in terapia intensiva, come ieri.

In isolamento domiciliare ci sono 1483 persone, 57 più di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 2178, 18 più di ieri.