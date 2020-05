Coronavirus: in Liguria mappatura territoriale casi

La Liguria ha avviato un programma di mappatura territoriale dei casi di coronavirus. Il sistema informatico, denominato Geocov è già attivo, annuncia una nota.

Con esso ogni settimana l’agenzia regionale Alisa elabora un report della distribuzione delle persone covid positive sulla base delle coordinate geografiche relative alla loro residenza.

L’obiettivo è tracciare nel tempo e nello spazio nuovi casi ed eventuali ‘cluster’, per mettere in campo azioni di contenimento rapide ed efficaci. L’indicatore usato è il numero positivi al tampone residenti in ciascun comune.