Coronavirus, in Israele torna il lockdown. Boom di contagi in Francia

ISRAELE – Come previsto, il comitato ministeriale di Israele per il coronavirus ha proposto nella notte il lockdown del Paese a fronte del picco dei contagi delle ultime settimane. La decisione sarà convalidata dal governo domenica. Nella fase iniziale il lockdown durerà due settimane e riguarderà la festa di Rosh ha-Shanà (il Capodanno ebraico) ed il digiuno di Kippur. Se avrà l’effetto sperato, sarà poi allentato in forma molto graduale.

FRANCIA – Boom di contagi in 24 ore: sono poco meno di 10.000 (9.843) i nuovi casi positivi al Covid-19 in Francia, cifre che confermano il trend al rialzo di tutti i parametri epidemici. La Direzione generale della Sanità comunica anche il decesso di 29 persone nell’ultima giornata (totale a 30.813) mentre i ricoverati per coronavirus negli ospedali sono stati 352 in 24 ore, un numero in calo rispetto agli ultimi 2 giorni. Nei reparti di rianimazione sono entrati da ieri 54 pazienti, anche qui una cifra inferiore rispetto agli ultimi 2 giorni. Sono 32 le scuole e 524 le classi che sono state chiuse in Francia finora dalla riapertura del 1 settembre: lo ha comunicato il portavoce del governo, Gabriel Attal, parlando questa mattina alla tv BFM. Attal ha precisato che gli istituti che hanno dovuto chiudere sono “lo 0,05%” del totale sul territorio.

GRAN BRETAGNA– Torna a sfiorare quota 3.000 l’incremento giornaliero dei contagi da coronavirus nel Regno Unito, saliti secondo i dati delle ultime 24 ore censite diffusi dal ministero della Sanità a 2919, con un numero di morti pure in leggero aumento fino a 14. Si tratta del terzo picco più elevato di nuovi casi nell’ultima settimana, mentre tornano a calare seppur di poco i ricoveri e i pazienti sottoposti a ventilazione assistita (837 e 80 rispettivamente in totale nell’intero Paese). Il numero dei test quotidiani eseguito continua ad attestarsi intanto oltre i 175.000, cifra record in Europa. Ieri il premier Boris Johnson ha annunciato una stretta sui contatti sociali a non oltre 6 persone, in pubblico e in privato, vincolante per legge e con minaccia di provvedimenti di polizia per i trasgressori, nel tentativo di frenare il rimbalzo della pandemia, di evitare il trend ancor più allarmante di Paesi come Spagna o Francia e di allontanare lo spettro di un secondo lockdown nazionale. La Scozia s’allinea all’Inghilterra sulla stretta ai contatti sociali di fronte al nuovo incremento di casi di coronavirus adottando a sua volta la ‘regola del 6’ annunciata ieri per la nazione del Regno dal governo britannico di Boris Johnson: il divieto di radunarsi in più di 6 persone, in pubblico o in privato. La decisione è stata formalizzata dalla first minister Nicola Sturgeon a nome del governo locale d’Edimburgo, competente sulla materia in forza della devolution.

INDIA- Registrati 95.735 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: si tratta di un nuovo record giornaliero che porta il bilancio complessivo dei contagi a quota 4.465.863. Lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. Allo stesso tempo, sono stati segnalati ulteriori 1.172 decessi, per un totale di 75.062 vittime dall’inizio della pandemia. Anche New Delhi ha segnato ieri un nuovo record giornaliero con altre 4.039 infezioni, mentre i morti sono stati 20: nel complesso finora la capitale registra oltre 200mila contagi e 4.638 morti.

PORTOGALLO- Il governo portoghese ha deciso di inasprire le proprie restrizioni sanitarie poco prima dell’inizio dell’anno scolastico, al fine di frenare l’aumento del numero di nuovi casi di coronavirus. In base alle misure adottate in Consiglio dei ministri, che entreranno in vigore martedì, il numero di persone che possono incontrarsi scendera’ da 20 a 10 in tutto il Paese, come già avviene a Lisbona e nella sua regione. E come nella capitale, la vendita di bevande alcoliche sarà vietata ovunque a partire dalle 20:00, così come il loro consumo negli spazi pubblici. Il Portogallo ha segnalato ieri 646 nuovi casi in 24 ore, la cifra più alta dal 20 aprile. Il capo del governo ha aggiunto che la maggior parte di questi nuovi contagi riguarda persone di età compresa tra i 20 ei 39 anni e la maggior parte di loro non presentava alcun sintomo della malattia.