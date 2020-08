Su 690 tamponi processati oggi in Puglia, sono 26 i nuovi contagi da Covid-19: 11 in provincia di Bari, 9 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce. Un numero così alto di contagi non si registrava in Puglia dalla seconda metà di maggio. Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 256.997 test, sono 3.973 i pazienti guariti e 213 i pugliesi attualmente positivi di cui 37 ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.740.