Coronavirus, dalla Regione sostegno a tutte le categorie economiche

Il Fvg si spende per assistere tutti i lavoratori di tutti i settori in questi giorni di incertezza dettata dal virus.

Verrà esteso a tutte le categorie economiche l’osservatorio sugli effetti economici legati al coronavirus che la Regione ha avviato nei giorni scorsi con Confindustria Fvg; a coordinarlo sarà la direzione centrale Attività produttive in collaborazione con la direzione centrale al Lavoro. Una decisione che la Regione ha scelto di adottare a seguito di quanto emerso durante la riunione odierna sull’impatto del corononavirus sull’economia regionale con le categorie economiche e le organizzazioni sindacali del Friuli Venezia Giulia.

L’assessore regionale alle Attività produttive ha assicurato l’impegno ad inserire celermente le prime risposte per dare sollievo alle categorie all’interno del disegno di legge SviluppoImpresa, in approvazione la prossima settimana in consiglio regionale.

Sul fronte turistico l’assessore regionale competente ha rimarcato il continuo e costante impegno di PromoTurismoFVG ad adottare tutte le misure precauzionali adeguate per affrontare la situazione straordinaria, tutelando i turisti e preservando allo stesso tempo le attività compatibili con le ordinanze diramate.

Tutti i poli sciistici del Friuli Venezia Giulia sono aperti e il personale addetto garantisce quotidianamente l’igienizzazione delle cabinovie. Viene, inoltre, confermata anche la presenza delle Nazionali maschili di sci alpino, italiana e slovena, sulle piste di Tarvisio e Sella Nevea per gli allenamenti.