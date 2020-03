Coronavirus, Ciociaria: un nuovo caso positivo e tre sospetti tra cui un bambino

Un nuovo caso positivo in Ciociaria, è il 17esimo (tra cui i due anziani deceduti). E’ un uomo di 62 anni di Isola del Liri, risultato positivo al tampone e ricoverato allo Spaziani.

Al momento ci sono tre casi sospetti, tutti in attesa delle risposte dei tamponi. Si tratta della donna di 65 anni di Sora ricoverata allo Spaziani. C’ è anche un’altra donna di 60 anni straniera e residente ad Arpino, in attesa del tampone come caso sospetto. In questa circostanza si è creato qualche problema perché la donna avrebbe chiamato il 118 senza seguire il protocollo e i soccorsi si sono dovuti attrezzare per l’emergenza una volta giunti sul posto e capito che si trattasse di un sospetto COVID-19.

Alle due donne si aggiunge il terzo caso sospetto del quale ha parlato il sindaco di Sora De Donatis durante una diretta Facebook nella mattinata: un bambino che ora si troverebbe presso il proprio domicilio.