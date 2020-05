Coronavirus: bufera su Madonna, va a una festa di compleanno

Dopo aver dichiarato di essere immune al coronavirus, Madonna va ad una festa di compleanno e non mantiene le distanze. Immediate le reazioni negative sui social media dopo che la popstar si è fatta fotografare accanto al festeggiato, l’amico di vecchia data e fotografo Steven Klein.

Alcuni utenti hanno fatto notare che il comportamento di Madonna è stato particolarmente inquietante per chi si trovava a casa in quarantena anche con bambini, non un bell’esempio. Altri hanno osservato che nessuno degli ospiti indossava una mascherina.

In un video postato sul suo account Instagram qualche giorno fa, la regina del pop, 61 anni, ha affermato di aver ‘fatto un test l’altro giorno’. “Ho scoperto che ho gli anticorpi – dice – quindi domani farò un lungo giro in macchina. Abbasserò il finestrino e respirerò nell’aria del Covid-19”.