Coronavirus, bimbo di 4 mesi ricoverato a Brindisi: “In isolamento con la mamma, ma sta bene”

Un bambino di quattro mesi ricoverato all’ospedale Perrino di Brindisi è risultato positivo al Covid-19. Il piccolo era già ricoverato da qualche giorno per un’altra patologia, ma poi ha presentato alcuni dei sintomi ritenuti rari nei casi di Coronavirus ed è stato sottoposto a tampone. Il test è risultato positivo.

Il piccolo paziente non presentava infatti i sintomi comuni agli adulti come febbre, tosse o insufficienza respiratoria. Appariva infatti asintomatico. “Ma come si evince dalla letteratura scientifica – spiega il primario della Pediatria del Perrino Fulvio Moramarco – il virus nei bambini può presentarsi con sintomi rari con gastroenterite, convulsioni febbrili o crisi di apnea. Davanti a questa sintomatologia abbiamo selezionato cinque casi e li abbiamo sottoposti a tampone. Uno di questi piccoli pazienti è risultato positivo”.

Il bimbo sta bene ed è stato trasferito in isolamento con la mamma in un reparto Covid, è seguito dall’equipe di Pediatria. In questo reparto già da settimane i bambini vengono ricoverati in stanze singole per evitare possibili contagi. “Molti bambini sono asintomatici e diffondono il virus – afferma ancora il pediatra- per questo è importante che restino chiusi i luoghi di assembramento che li vedono, come scuole, asili ed altri posti”