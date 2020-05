Coronavirus, barbiere abusivo positivo. Tutti i clienti in quarantena

Un barbiere abusivo è risultato positivo al coronavirus, e ora una quarantina di persone, i clienti, sono finiti in quarantena. E’ successo durante il periodo di lockdown a Campofranco, piccolo centro della provincia di Caltanissetta. Il barbiere, in barba a i divieti, si era recato a casa di diversi clienti per il taglio dei capelli e la barba.

Tampone previsto nei prossimi giorni anche per i familiari dei clienti, ne dà conferma anche il sindaco Rosario Pitanza sul profilo Facebook del piccolo comune di Campofranco. Pitanza scrive: ”E’ risultato positivo al test un nostro concittadino dopo i risultati dei tamponi fatti nella mattinata di ieri. Il nostro concittadino sta bene, non avverte nessun sintomo, così come i contatti che al momento si sono attenzionati. A tutti è stata imposta la quarantena domiciliare come da protocollo e nei prossimi giorni saranno sottoposti a tampone. Invito ancora una volta i miei concittadini a rimanere calmi senza farsi prendere dal panico, usare sempre le precauzioni annunciate da tempo. Credo che in questi momenti più che mai, bisogna essere sereni e collaborativi anche con il solo silenzio”.

Il sindaco capisce il momento difficile dei suoi concittadini: “Ci sono famiglie che stanno vivendo momenti terribili, in crisi di nervi e con preoccupazione sino allo sfinimento; ci sono persone che continuamente chiamano il sindaco, il prete, il pastore, i medici per avere notizie rassicuranti e parlare perché hanno bisogno di sostegno morale e psicologico. E qualcuno spreca tempo a scrivere post che offendono la dignità e lo stato d’animo di chi per ora non vive momenti belli. Ma nello scrivere o commentare, non ve ne siete accorti, siete andati oltre la legalità verso la persona. E sicuramente qualcuno ne risponderà nelle sedi opportune”.