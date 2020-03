Coronavirus, a Mele confermato un caso

I casi di contagio da coronavirus aumentano anche in Liguria, si diffondono a macchia d’olio nonostante le raccomandazioni di ridurre al minimo contatti e spostamenti, e se restano persone che apparentemente non riescono (o non vogliono) adeguarsi alle disposizioni governative, nei Comuni più piccoli il senso di comunità e di tutela di chi vive fianco a fianco emerge prepotentemente.

È il caso di Mele, piccolo Comune sopra Voltri, dove si è registrato il primo caso di positività al coronavirus e dove la famiglia della persona risultata positiva ha concesso al sindaco Mirko Ferrando di diffonderne le generalità per avvisare tutti i melesi e consentire a tutti di adottare precauzioni.

«Su autorizzazione della famiglia, che ringraziamo per il senso di responsabilità dimostrato, pubblichiamo i dati della persona in questione: Francesco Gaggero (Checchi), residente in via Vigne 2 a Mele», si legge nel post condiviso nella serata di mercoledì su Facebook.

«La persona è ospedalizzata – sottolinea il Comune sui social – i parenti e gli altri residenti del condominio di residenza sono a conoscenza della cosa e presi in carico dal servizio sanitario attraverso la chiamata al 112, e stanno seguendo la procedura sanitaria stabilita. Sono stati avvertiti, per quanto possibile, i titolari dei locali frequentati dalla persona in questione e, alcuni dei conoscenti incontrati negli ultimi tempi».

«Avvertire tutti però è impossibile – prosegue il sindaco – confido nel fatto che chi verrà a conoscenza della cosa abbia il senso civico e la responsabilità necessaria per auto-segnalarsi al 112 e seguire la procedura indicata. Raccomando alla cittadinanza di mantenere la calma e di rimanere in casa, serve l’aiuto di tutti».

L’iniziativa ha suscitato l’apprezzamento e la gratitudine dei cittadini melesi, che sono intervenuti per ringraziare sia la famiglia del contagiato sia il sindaco e e mostrare la loro solidarietà nei commenti.“