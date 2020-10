Coronavirus: 18 alunni in quarantena ad Aosta

Quarantena disposta per 18 alunni, 11 insegnanti e un dipendente di un istituto superiore di Aosta: è questa la terza emergenza in ambito scolastico causata da un’infezione da coronavirus in Valle d’Aosta dall’inizio delle lezioni. In questo caso, le restrizioni di tipo sanitario sono partite ieri dopo che un ragazzo è risultato positivo. Analoghe situazioni si sono verificate in un altra scuola superiore e in una scuola media sempre del capoluogo regionale. Dall’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della salute emerge che i positivi in Valle d’Aosta sono 69, di cui 7 ricoverati all’ospedale Parini di Aosta e 62 in isolamento domiciliare.