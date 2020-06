Sono 175 oggi i nuovi casi di contagiati da Coronavirus, in calo rispetto a ieri quando erano stati 259. Il numero totale dei casi sale così a 240.136. Tra le regioni, sempre in testa Lombardia (+77) ed Emilia Romagna (+44). Trend discendente anche per le vittime: 8 in più, mentre ieri erano state 30. E’ il numero più basso dallo scorso 1 marzo. Complessivamente i morti salgono a 34.716. I ricoverati in terapia intensiva scendono sotto i 100, sono 97.