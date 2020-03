Coronavirus: 17 in isolamento fiduciario

Diciassette cittadini del comune foggiano di Ascoli Satriano sono in isolamento fiduciario, su indicazione della Asl di Foggia, perché hanno avuto “contatti con un caso accertato di Covid 19”.

Il paziente affetto da coronavirus è di Soresina (Cremona) e dal 21 al 24 febbraio è stato ad Ascoli Satriano a far visita ai parenti: una volta rientrato in Lombardia è risultato positivo al test. Per questo il primo cittadino di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone, ha ordinato “la chiusura al pubblico nei giorni 2 e 3 marzo” dell’Istituto comprensivo ‘Nicholas Green’ e la sezione distaccata del liceo classico ‘Lanza’, allo scopo di “eseguire la sanificazione degli edifici e dei mezzi di trasporto scolastici; ed ha imposto il divieto di eventi pubblici e privati di natura culturale, ludico e sportiva svolti sia al chiuso che in luoghi aperti, prevedendo la sorveglianza attiva degli organi di polizia, per la durata di 14 giorni a partire da oggi”. Lo comunica lo stesso sindaco foggiano.