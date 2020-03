Coronavirus, 10 milioni alle imprese umbre

Interventi a sostegno delle imprese e del tessuto produttivo dell’Umbria individuati dalla giunta regionale.

“Per fronteggiare l’emergenza derivante dalle ricadute economiche del Coronavirus la Giunta regionale umbra ha già individuato una prima dotazione di 10 milioni di euro per interventi a sostegno delle imprese, dei lavoratori e del credito”. Lo dichiarano gli assessori regionali Michele Fioroni e Paola Agabiti a margine del tavolo di crisi convocato oggi in Regione e al quale hanno partecipato i rappresentanti di categoria, le organizzazioni sociali e le sigle sindacali.

“Queste risorse – hanno spiegato gli assessori Fioroni e Agabiti – saranno a disposizione con l’approvazione definitiva del bilancio e saranno utilizzate ad integrazione e complementarietà delle misure in via di definizione da parte del Governo. In questa fase abbiamo ritenuto utile e doveroso ascoltare il mondo produttivo, sia per un aggiornamento sulla situazione da fronteggiare, sia per raccogliere le proposte e le richieste dei singoli settori. Abbiamo infine ribadito la disponibilità della Giunta ad un confronto costante e continuo per sostenere l’intero sistema economico regionale, a partire dai comparti finora maggiormente colpiti”.