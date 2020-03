Corona virus: Chi l’ha Visto? sospeso per emergenza ,Federica Sciarelli in quarantena

Cambio di programmazione nel palinsesto di stasera su Rai3. La puntata di Chi l’ha visto? di oggi – mercoledì 18 marzo 2020 – non andrà in onda per la momentanea sospensione del programma a causa del Coronavirus. Federica Sciarelli e sette membri dello staff della storica trasmissione dedicata ai casi delle persone scomparse, sono stati messi in quarantena dopo la puntata di mercoledì scorso, a causa di un ospite risultato poi positivo al tampone. Dai profili social ufficiali, si fa però sapere che l’appuntamento tornerà regolare a partire dalla prossima settimana, più precisamente giovedì 26 marzo – alla fine dei canonici quattordici giorni di quarantena previsti per il Covid – 19.

La notizia è arrivata direttamente dai profili social ufficiali della trasmissione. Federica Sciarelli in persona ha voluto rassicurare il pubblico di stare bene ma di doversi assentare dalla TV per quattordici giorni di isolamento forzato. Si tratta della misura prevista per il Covid – 19, che finità il 25 marzo prossimo. La conduttrice fa sapere che il lavoro continuerà da casa e che la redazione è sempre attiva per portare notizie fresche in trasmissione.