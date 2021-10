Corona a Genova senza permesso, denunciato per evasione

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è stato denunciato dalla guardia di finanza di Genova per evasione. Il vip aveva un permesso per andare a Roma e invece ha “deviato” verso la Liguria dove è stato trovat in un locale.

Lo scrive l’edizione on line di Repubblica.

Il pm aveva chiesto l’arresto ma il giudice non lo ha concesso ed è scattata solo la denuncia. La sorveglianza gli aveva sospeso gli arresti domiciliari. La Cassazione aveva in parte rinviato e in parte annullato. Su istanza dei suoi avvocati negli scorsi giorni i giudici della Sorveglianza hanno sospeso il provvedimento e Corona sarebbe dovuto restare a casa ai domiciliari.