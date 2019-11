Cornigliano, rimossi relitti di auto abbandonate in vico Spiaggia

Polizia Locale al lavoro con il carro attrezzi nel quartiere di Cornigliano, dove il fenomeno dell’abbandono di auto e moto in strada è sempre pià frequente.

Nei giorni scorsi quattro carcasse di auto sono state rimosse da vico della Spiaggia, con gli agenti della Locale che le hanno date in custodia provvisoria al Demolitore Cancellieriveicolo bruciato nei giorni scorsi di cui si allega. Tra i mezzi abbandonati anche un’auto data alle fiamme censito e catalogiato come relitto insieme con gli altri dal personale del distretto.

Altri due veicoli presenti nelle vicinanze, che hanno assunto recentemente i requisiti previsti dalle norme vigenti per essere considerati in stato di abbandono, sono in attesa del completamento del previsto iter di legge per la rimozione e lo smaltimento, procedura che richiede in media 5/6 mesi.

A collaborare con la Locale per il censimento dei veicoli abbandonati è anche il consigliere comunale Maurizio Amorfini: «Da alcuni giorni ho iniziato a censire i molti veicoli abbandonati a Cornigliano in tutta la delegazione – ha scritto – grazie anche alle segnalazioni degli abitanti, l’elenco di questi veicoli l’ho consegnato all’assessore alla Sicurezza, Stefano Garassino, purtroppo questo è un fenomeno molto diffuso in tutta la città ma l’impegno è massimo».