Cornigliano, chiude il supermercato Conad e lascia a casa 15 persone

Quanto può essere stonato uno slogan? “Persone oltre le cose” è quello dei supermercati Conad, eppure, dopo 12 anni di attività il negozio di Cornigliano chiude e lascia 15 lavoratori a raccogliere le loro cose e tirar giù la saracinesca. Da domani: cassa integrazione Covid.

«Una serie di concomitanze (caduta del ponte, lavori di via Cornigliano, apertura della Basko), una gestione non illuminata (eufemismo) e scarsi investimenti hanno portato a questo risultato», scrive un post Nicola Poli, funzionario Filcams-Cgil. «Ora 15 lavoratrici e lavoratori, selezionati accuratamente a parere di molti, rischiano di restare senza salario. Molti di loro hanno più di 20 anni di anzianità in Conad, molti hanno carichi di famiglia corposi, altri ancora assistono disabili».