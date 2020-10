CORI: TRATTO IN ARRESTO UN GIOVANE PER DETENZIONE E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

il 10 ottobre 2020, in cori, i carabinieri della locale stazione, nel corso di mirati servizi antidroga, hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un giovane 21enne del luogo, il quale a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di grammi 6 (sei) di sostanza stupefacente tipo cocaina suddivisa in 10 involucri, che lo stesso si accingeva a cedere a tre diverse persone.

l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’a.g.