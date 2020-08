Coranavirus: turista positivo sull’isola di Carloforte

Un turista in vacanza sull’isola di Carloforte, lungo la costa sud occidentale della Sardegna, è risultato positivo al Covid 19. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco Salvatore Puggioni. La notizia è stata comunicata questa mattina all’amministrazione dalla Asl. L’uomo è in isolamento e la sua famiglia è stata messa in quarantena.

“La situazione è sotto controllo, non è il caso di generare allarmismo – ha detto il primo cittadino – Ma è importante continuare a rispettare le normali prescrizioni anti Covid”