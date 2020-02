Copre papà pusher, minorenne denunciato

I carabinieri di Lavagna hanno arrestato un uomo di 42 anni che nascondeva in casa e in garage due chili di marijuana. Nel corso della perquisizione, il figlio di 15 anni ha lanciato dalla finestra un sacco con dentro alcuni panetti di droga, che aveva appena portato in casa dal box. Il giovane è stato denunciato. A Cornigliano, invece, le forze dell’ordine hanno scoperto che una coppia, entrambi circa 30 anni, aveva allestito una stanza nel loro appartamento dove fare consumare il crack che spacciavano. In questo modo i clienti, nel caso fossero stati fermati, non avrebbero avuto la droga in tasca e non avrebbero segnalato i pusher. La donna, incinta al sesto mese, è ai domiciliari mentre il compagno è in carcere. Infine, in via Bari, è stato fermato un uomo a bordo di una Bmw dove aveva nascosto circa 100 grammi di cocaina. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe consegnato a domicilio le dosi richieste dai clienti.