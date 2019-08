Coppia scomparsa a Piacenza: in campo anche il Soccorso Alpino

Quarta giornata di ricerche per la coppia di amici scomparsi in provincia di Piacenza da domenica, Massimo Sebastiani e Elisa Pomarelli, lui 45 anni, lei 28. Si cerca il bunker nei boschi che l’uomo stava costruendo negli ultimi tempi. L’uomo, noto per la sua anima da boscaiolo e la sua attitudine a vivere in posti selvatici e inospitali, aveva in più occasioni parlato di un non meglio precisato rifugio che stava costruendo in mezzo ai boschi.

Il Soccorso Alpino, in accordo con i carabinieri che coordinano le operazioni, sta setacciando le zone boschive più impervie. In arrivo anche un elicottero AB212 della Polizia di Stato da Bologna, che imbarcherà un tecnico del Soccorso Alpino e condurrà un sorvolo.

È anche sull’auto di Massimo Sebastiani che si sta concentrando l’attenzione degli investigatori, coordinati dalla Procura. La vettura, posta sotto sequestro, era stata trovata nel cortile dell’abitazione del 48enne ed è stata affidata alle analisi dei carabinieri del Ris di Parma.

Intanto, gli inquirenti continuano a scavare sempre di più nella vita privata della coppia, per ricostruire il legame intercorrente tra i due. Alcuni conoscenti sospettano che l’operaio si fosse invaghito di Elisa, ma sembra che lei, invece, lo considerasse solo come un amico.