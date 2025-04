Controllo straordinario dei Carabinieri nel sud pontino: rafforzata la sicurezza a Terracina, Fondi e Sperlonga**

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Terracina hanno effettuato un’operazione straordinaria di controllo del territorio nei comuni di Terracina, Fondi e Sperlonga. L’obiettivo principale era contrastare lo spaccio di droga, i reati predatori e monitorare la sicurezza stradale.

L’intervento ha visto un massiccio dispiegamento di forze, con particolare attenzione alle aree più sensibili. Sono stati controllati 67 veicoli e identificate 88 persone. Inoltre, i Carabinieri hanno verificato il rispetto delle normative in cinque esercizi commerciali.

Durante l’operazione sono state elevate cinque sanzioni per violazioni del Codice della Strada, per un totale di 949 euro. Un veicolo è stato sequestrato e una carta di circolazione ritirata, a dimostrazione dell’impegno per la sicurezza stradale.

Questo controllo straordinario, volto a garantire la sicurezza dei cittadini di Terracina, Fondi e Sperlonga, si aggiunge ad altri interventi messi in atto dai Carabinieri per prevenire comportamenti illeciti e assicurare un ambiente più sicuro.