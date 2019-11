Controllo alto impatto nella Capitale: commercianti sanzionati

Controlli a Roma: fioccano le multe ai negozianti.

Nella giornata di ieri, la lente d’ingrandimento dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, supportati dai colleghi del Gruppo di Roma, dell’8° Reggimento “Lazio”, del N.I.L. di Roma e del personale della Polizia Locale Roma Capitale, è tornata nel quartiere di Colli Albani.

L’attività ha portato all’identificazione di 373 persone e alla verifica di 295 veicoli fermati durante i numerosi posti di controllo alla circolazione stradale.

I Carabinieri hanno anche eseguito accertamenti presso molte attività commerciali dell’area, sanzionandone 6.

Il titolare di un’attività di via Tommaso Celano è stato sanzionato, per 3.800 euro, per aver impiegato un lavoratore senza regolare contratto di assunzione. Il titolare di un bar in via Alfredo Baccarini è stato sanzionato per un importo di 387 euro, per aver installato nel locale un impianto di videosorveglianza non autorizzato. Il titolare di un laboratorio gastronomico in via Latina è stato sanzionato per un importo complessivo di 631 euro, per violazione del regolamento edilizio. Il gestore di un bar-pasticceria in via Magna Grecia è stato sanzionato per un importo di 1.200 euro, per violazioni in materia di igiene pubblica. Infine, i gestori di due ristoranti in via Amiterno, sono stati sanzionati per un importo di euro 5.000 euro ciascuno, per occupazione abusiva di suolo pubblico.