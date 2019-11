Controlli sul trattamento rifiuti: 4 denunce

I Carabinieri del NOE di Treviso, nelcorso delle assidue attività finalizzate al contrasto dei reati ambientali legati al ciclo dei rifiuti speciali ed industriali ed all’inquinamento delle matrici ambientali – coordinate a livello nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale nell’ambito di una strutturata azione preventiva e repressiva – hanno eseguito nei giorni scorsi una fitta serie di controlli ad impianti di gestione rifiuti insistenti nelle province di Vicenza, Verona e Treviso, segnalando alle competenti AA.GG. – ad esito delle operazioni – 4 imprenditori del settore.

Gli accertamenti dei militari del NOE hanno evidenziato, a fattor comune, violazioni dei provvedimenti autorizzativi quali lo stoccaggio in aree non consentite di rifiuti anche pericolosi e di diversa matrice, l’accumulo indiscriminato di rifiuti che rendevano addirittura inaccessibili zone degli stabilimenti deputate alla libera circolazione di mezzi e lavoratori anche per motivi di sicurezza, l’assenza di idonea cartellonistica indicante i vari tipi di rifiuti stoccati e la mancata copertura dei rifiuti depositati all’esterno.

In particolare, presso un impianto in provincia di Vicenza, è stata verificata anche l’esistenza, nelle pertinenze del sito autorizzato, di un capannone privo di ogni autorizzazione ambientale, all’interno del quale si trovavano diversi cassoni contenenti rifiuti di vario genere; nella medesima circostanza, venivano altresì accertate irregolarità in materia di prevenzione incendi, che saranno invece valutate dai Vigili del Fuoco.

I quattro amministratori e responsabili legali delle ditte “irregolari” sono stati deunciati in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie per il reato di “gestione illecita di rifiuti”.

Dovranno adesso tutti ottemperare alle prescrizioni di ripristino ed adeguamento loro impartite dai Carabinieri del NOE di Treviso, che delle risultanze emerse dai controlli informeranno anche gli Enti pubblici preposti al rilascio delle autorizzazioni.