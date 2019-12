Controlli nel bergamasco, trovato un minore in possesso di droga

L’intervento è avvenuto dopo le segnalazioni dei residenti, che nel weekend non potevano portare i bambini nei parchi pubblici perché luoghi di ritrovo per consumare droga.

In seguito a segnalazioni in merito ad alcuni giovani, in parte anche minorenni, soliti consumare sostanze stupefacenti all’interno di alcuni parchi e giardini pubblici nel paese di Almenno San Salvatore (Bergamo), la Polizia di Stato ha effettuato un servizio di contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. Il fenomeno si acuiva particolarmente i pomeriggi dei fine settimana, in occasione dei quali erano pervenute anche numerose lamentele da parte di famiglie che, per le ragioni suddette, si trovavano impossibilitate a frequentare i parchi con i loro bambini, visto il perdurare della situazione.

Perciò, il pomeriggio di sabato 30 novembre 2019 personale della Sezione “Antidroga” della Questura di Bergamo effettuava un apposito e mirato servizio nel paese della Valle Imagna, al fine di appurare la veridicità e la fondatezza della notizia. L’attività confermava quanto segnalato: all’interno di due diversi giardini pubblici, uno dei quali non distante da un istituto scolastico, venivano identificati e controllati circa 15 giovani, molti dei quali ancora minorenni.

Due dei predetti venivano trovati in possesso di sostanza stupefacente: un giovane del 2001 veniva trovato in possesso di 3 grammi di hashish, mentre un minorenne del 2002 veniva trovato in possesso di 4,3 grammi di marijuana e 2,4 grammi di hashish. Per tali ragioni, i due sono venivano condotti in Questura e sanzionati amministrativamente ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90, che disciplina l’uso personale di sostanza stupefacente. Continua pertanto, in città così come in provincia, l’attività della Polizia di Stato finalizzata a contrastare lo spaccio ed il consumo di ogni tipo di stupefacente.