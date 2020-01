Controlli in una carrozzeria: riscontrate gravi irregolarità, scattano sanzioni

Controllo ambientale della Polizia Locale di Alatri presso una nota carrozzeria. Numerose e gravi le sanzioni elevate, sia amministrative che penali. Attraverso il meticoloso esame dei registri di carico / scarico dei rifiuti, sono state riscontrate varie irregolarità. Numerosi rifiuti, anche speciali, non sarebbero stati avviati a corretto smaltimento con conseguente violazione degli articoli 183, 192 e 256 del T.U.A. Per tale possibile reato, il responsabile è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Allo stesso, è stata applicata anche una sanzione amministrativa di € 2.040,00 per non avere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti ed un’altra sanzione amministrativa di € 3.200,00 perché non sarebbero stati redatti i formulari di identificazione.

E’ stato accertato, altresì, un deposito di rifiuti e di altri materiali su piazzale esterno, privo di impianto di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia. Per tale violazione reato, il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione degli artt.113 e 137 c.9° del T.U.A. Per non aver rispettato le prescrizioni regionali, in tema di emissioni in atmosfera, è stata emessa la ulteriore sanzione di € 2.000,00. Nel corso degli accertamenti, il personale della Polizia Locale si è avvalso dell’intervento tecnico dell’ARPA LAZIO di Frosinone.