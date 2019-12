Controlli di polizia al luna park di Lavagna, spacciatori arrestati e denunciati

Lo scorso fine settimana i poliziotti del commissariato Chiavari hanno monitorato l’area occupata dal luna park di Lavagna, luogo di ritrovo di molti giovani del Tigullio, dove è stata segnalata la frequentazione di pusher conosciuti alle forze dell’ordine.

Già venerdì pomeriggio, gli agenti avevano denunciato un cittadino tunisino trovato in possesso di 10 grammi di hashish e sanzionato tre giovanissimi consumatori che avevano appena acquistato lo stupefacente. L’attività di monitoraggio a quel punto si è intensificata, fino a lunedì pomeriggio, quando è stato arrestato un 19enne ecuadoriano con precedenti specifici, sorpreso a vendere ai ragazzini bustine di marijuana a un prezzo ‘Black Friday’ di 5 euro.

Gli agenti, dopo il controllo, gli hanno trovato addosso 26 bustine (35 grammi circa) e 565 euro in contanti. Immediata è scattata la perquisizione domiciliare, a seguito della quale sono stati rinvenuti altri 30 grammi della stessa sostanza conservata in vasetti di vetro, un bilancino di precisione e materiale destinato al confezionamento. L’uomo è stato giudicato per direttissima questa mattina.

Qualche ora dopo, gli agenti si sono spostati nella zona della stazione di Chiavari dove, all’interno del sottopasso, hanno controllato due cittadini marocchini di 26 e 19 anni, entrambi con precedenti specifici, trovandoli in possesso rispettivamente di 42 grammi circa di hashish e 16 grammi di marijuana.

I due sono stati denunciati per detenzione di droga ai fini dello spaccio. Il 26enne, destinatario di un ordine di allontanamento emesso dal Questore, è stato anche segnalato per l’inosservanza della normativa sull’immigrazione.

Durante la stessa attività è stato denunciato all’autorità giudiziaria un giovane per porto abusivo di coltello in quanto durante i controlli è stato trovato in possesso di un coltello modello ‘carta di credito’ estremamente affilato e con punta molto acuminata, che lo stesso nascondeva all’interno del portafoglio.

Complessivamente sono stati segnalati in via amministrativa sei soggetti dei quali uno minorenne in quanto trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente.