Controlli della Polizia Ferroviaria a bordo dei treni del Lazio: importanti risultati

Nel corso della scorsa settimana, la Polizia di Stato ha effettuato numerose operazioni di controllo e prevenzione presso le stazioni ferroviarie del Lazio e a bordo treno.

Nel corso delle operazioni, 5 persone arrestate, 17 persone denunciate in stato di libertà. Il totale delle persone identificate è stato di 4.210, con ben 125 pattuglie impiegate a bordo treno e 461 pattuglie impiegate in stazione; 289 treni scortati. Inoltre sono state elevate 10 contravvenzioni di cui 7 al regolamento di Polizia Ferroviaria.

Sono stati, infine, emessi 4 ordini di allontanamento dallo scalo di Roma Termini in osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nelle città.

Questo è il bilancio dell’attività messa in campo dal personale della Specialità della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nel corso della settimana scorsa, per il controllo del “territorio ferroviario” della Regione.

Particolare rilievo assume l’arresto, avvenuto in data 8 ottobre, di un cittadino della Guinea di 20 anni, all’interno della Stazione Ferroviaria di Roma Termini,