Controlli dei Carabinieri, tre patenti ritirate in val di Fiemme

Fine settimana contraddistinto da serrati controlli stradali in val di Fiemme e val di Cembra.

Nella notte tra venerdì e sabato, i carabinieri di Predazzo unitamente a quelli della Radiomobile di Cavalese, hanno sorpreso tre giovani alla guida di altrettante autovetture risultati essere positivi alle prove alcoltest. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza ed il ritiro della patente di guida.

Nel pomeriggio di sabato in valle di Cembra sono stati predisposti alcuni posti di blocco, tesi proprio al controllo di quei motociclisti ostili al rispetto del codice della strada. Nel contesto dei controlli sono state elevate cinque contravvenzioni amministrative.

Durante uno dei posti di blocco, i carabinieri della Stazione di Cembra Lisignago hanno proceduto al controllo di un giovane, sorpreso in possesso di oltre 50 grammi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish, nonché del materiale necessario per la pesatura ed in confezionamento di droga, frutto sia di perquisizione sulla sua persona che presso la sua abitazione. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.