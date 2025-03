Controlli Carabinieri:Arresti,Denunce ed Espulsioni in Ciociaria

I Carabinieri di Colleferro, insieme a unità di altre stazioni e ai NAS di Roma, in collaborazione con i tecnici della prevenzione dell’ASL RM/G, hanno portato a termine un’operazione che ha portato a un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e a quattro denunce per vari reati, tra cui evasione, guida sotto l’effetto dell’alcol e violazioni delle norme di immigrazione e sicurezza sul lavoro.

Nella serata di ieri, i carabinieri della stazione di Segni hanno denunciato un uomo di 32 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, coinvolto in una lite per futili motivi nei pressi di un bar. Inoltre, sempre a Segni, un quarantanovenne è stato arrestato con l’accusa di spaccio di cocaina, dopo essere stato sorpreso mentre cedeva una dose a un trentaduenne. Il soggetto è stato successivamente condannato a 9 mesi di reclusione con un’ammenda di 2.500 euro dal Tribunale di Velletri; l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Roma.

A Labico, i carabinieri, coadiuvati dai tecnici della ASL, hanno denunciato un imprenditore di giardinaggio di 54 anni, residente a Velletri, per non avere fornito ai suoi dipendenti la necessaria formazione in materia di salute e sicurezza e per non aver avviato il programma di sorveglianza sanitaria richiesto. A carico del titolare è stata inflitta una sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro.

Durante un controllo effettuato ieri a Segni, i Carabinieri del NAS di Roma hanno visitato un bar, riscontrando gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Il proprietario, un trentanovenne del posto, è stato sanzionato con un importo di 3.000 euro.

Nel pomeriggio di ieri, a Artena, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 44 anni di origine albanese, destinatario di un provvedimento di espulsione. Dopo le procedure di rito, l’uomo è stato trasferito al centro di prima accoglienza di Brindisi. Sempre ad Artena, i Carabinieri di Colleferro hanno fermato un cinquantenne alla guida di una Fiat Punto con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. Per lui è scattata la denuncia, il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo.

Infine, a Colleferro, in Piazza Matteotti, i Carabinieri del NORM hanno controllato un ventiquattrenne di Formia, trovandolo in possesso di una modica quantità di hashish. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Roma e la sua patente è stata ritirata.